Не только моя заслуга: Вакарчук о награде Национальная легенда

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук отреагировал на присвоение ему премии Национальная легенда Украины. Церемония вручения прошла в среду, 20 августа.

Вакарчук — Национальная легенда Украины

Музыкант опубликовал фото с отличием, а также признался, что не привык к государственным наградам и считает, что больше всего их заслуживают военные, которые каждый день защищают Украину на фронте.

— Сегодняшняя награда – это признание не только моих заслуг. Это признание таланта, усилий и труда моих коллег-музыкантов, с которыми я прошел бок о бок много лет. Это признание кропотливой работы нашей команды, которая помогает творить. Это признание большой поддержки и веры в нас миллионов украинцев, без которой был бы невозможен наш музыкальный успех, — написал Вакарчук.

Лидер Океана Эльзы добавил, что Национальная легенда — это также признание “всей современной украинской музыки, которая развивается и с каждым годом все больше заявляет о себе в мире”.

— Давайте помнить, что наша культура – это важный инструмент борьбы, который отстаивает нашу идентичность и наше будущее. Спасибо всем и каждому! Продолжаем идти! — написал музыкант.

В комментариях лидера Океана Эльзы поздравили поклонники и коллеги. На пост отреагировала и российская певица Алла Пугачева, отметив, что Вакарчук действительно заслуживает эту награду: Заслужил! Браво!.

Напомним, что в этом году отличие Национальная легенда Украины получили сотрудники СБУ, которые разработали и реализовали уникальную военную операцию Паутина, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Ярослава Магучих, народный артист Василий Зинкевич и другие.

50-летний Святослав Вакарчук стал самым молодым обладателем Национальной легенды среди музыкантов. Ранее награду получали София Ротару, Юрий Рыбчинский, Мирослав Скорик, Анатолий Соловьяненко (посмертно), Тарас Петриненко, Игорь Поклад и Нина Матвиенко (посмертно).

