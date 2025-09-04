Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів про стосунки зі своєю мамою Світланою. Музикант зізнався, що неабияк пишається рідною людиною і вона є прикладом для нього.

Вакарчук про маму та її захоплення

За словами лідера Океану Ельзи, його мама – дуже творча людина, адже є художницею. Попри те, що Світлана Олександрівна працювала фізиком, вона все життя малювала. Жінку добре знають у Львові та поза межами міста, її картини є у багатьох людей.

– Це більше, ніж хобі, бо в неї виставки, альбоми. Вона все життя була творчою людиною. Мені з нею дуже легко в цьому сенсі. Ми обговорюємо музику, живопис, літературу. Колись ми обговорювали мої перші музичні захоплення: від The Beatles до Pink Floyd, від Led Zeppelin до Queen. Вона пройшла всю цю дорогу зі мною. Бо, крім The Beatles, яких вона знала зі студентських часів, усього іншого вона не знала, – поділився музикант.

Вакарчук наголосив, що пишається мамою і радіє за неї. Світлані Олександрі 78 років, вона має чудовий вигляд, постійно відвідує різні виставки та загалом не втрачає інтересу до життя й людей.

– У цьому сенсі мені з нею пощастило. Вона була в когорті наших перших фанів. Ходила на всі наші перші виступи: і в Ляльку у Львові, і в палац Петрушевича, і на менші квартирники. Вона там завжди була, – пригадав Святослав.

Музикант додав, що мама багато в чому є прикладом для нього. Коли Вакарчук приїжджає додому до Львова, то завжди заходить до майстерні мами, яка розташована на горищі.

– Я знаю, що треба зайти в майстерню і подивитися на нові мамині роботи, поговорити, оцінити. Причому вона не чекає просто слів, що там все дуже гарно. Вона хоче критики, реального аналізу. Мені взагалі пощастило з батьками. Думаю, не менше половини всіх моїх досягнень у житті – це заслуга моїх батьків: мами та тата, якого, на жаль, вже немає, але який дуже багато в мене вклав і зробив усе, щоб я міг проявити себе максимально, – поділився Вакарчук.

