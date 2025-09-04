Ведущая Маша Ефросинина призналась, общается ли она с певицей Христиной Соловий после жаркой дискуссии, которая произошла между ними в марте этого года.

Во время эксклюзивного интервью для Фактов ICTV выяснилось, что звезды не только не в ссоре, но даже сотрудничают в области благотворительности.

В каких отношениях Ефросинина и Соловий

Напомним, что напряженный момент возник на записи проекта Экзамен. Тогда певица заявила, что общество слишком толерантно к людям, которые в прошлом “размывали границы” с РФ. К таким она отнесла и свою собеседницу.

Ефросинина в свою очередь назвала артистку лицемеркой и аутсайдером шоу-бизнеса. Однако сейчас ведущая считает, что это нельзя назвать перепалкой или ссорой.

– Люди видят то, что хотят видеть. На самом деле мы не ссорились – мы вынесли этот вопрос в серьезную социальную дискуссию. Если вспомнить тот случай, то мы выдохнули и продолжили наше интервью, а потом еще и сбор запустили, – напомнила Маша.

Теперь Христина Соловий станет одной из хедлайнеров на фестивале Благотворительный Weekend, который состоится 6 и 7 сентября в столичном пространстве River Mall.

Все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.

– У нас с Христиной одна общая позиция. Мы можем дискутировать, мы можем за свою позицию бороться, но разъединяться мы не имеем права. Это на руку только врагу. Поэтому я безумно благодарна ей, что она возглавит сцену в воскресенье со своими хитами, доказывая в очередной раз, что женщины всегда договорятся, – резюмировала Маша Ефросинина.

Полную версию эксклюзивного интервью с Машей Ефросининой читайте в пятницу, 5 сентября, на Фактах ICTV.

