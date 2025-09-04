Ведуча Маша Єфросиніна зізналася, чи спілкується зі співачкою Христиною Соловій після палкої дискусії, що сталася між ними минулого березня.

Під час ексклюзивного інтервʼю для Фактів ICTV зʼясувалося, що зірки не лише не у сварці, а навіть співпрацюють за напрямом благодійності.

У яких стосунках Єфросиніна та Соловій

Нагадаємо, що напружений момент виник на записі проєкту Екзамен. Тоді співачка заявила, що суспільство надто толерантне до людей, які в минулому “розмивали кордони” з РФ. До таких вона зарахувала і свою співрозмовницю.

Єфросиніна натомість назвала артистку лицеміркою та аутсайдером шоу-бізнесу. Проте, зараз ведуча вважає, що це не можна назвати перепалкою або ж сваркою.

– Люди бачать те, що хочуть бачити. Насправді ми не сварилися – ми вивели це питання в серйозну соціальну дискусію. Якщо згадати той випадок, то ми видохнули й продовжили наше інтерв’ю, а потім ще й збір запустили, – нагадала Маша.

Тепер Христина Соловій стане однією з хедлайнерок на фестивалі Благодійний Weekend, що відбудеться 6 та 7 вересня у столичному просторі River Mall.

Усі кошти, зібрані з продажу квитків, підуть на психоемоційну реабілітацію жінок, які постраждали від війни, та на закупівлю спорядження для жінок-військовослужбовиць.

– В нас з Христиною одна спільна позиція. Ми можемо дискутувати, ми можемо за свою позицію боротися, але роз’єднуватись ми не маємо права. Це на руку тільки ворогу. Тому я шалено вдячна їй, що вона очолить сцену в неділю зі своїми хітами, доводячи вкотре, що жінки завжди домовляться, – резюмувала Маша Єфросиніна.

Повну версію ексклюзивного інтервʼю з Машею Єфросиніною читайте в пʼятницю, 5 вересня, на Фактах ICTV.

