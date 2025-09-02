Ведущая Маша Ефросинина неожиданно призналась, какая тема способна довести ее до такой степени, что она могла бы за это ударить.

Об этом звезда рассказала в рубрике 55 за 5 с Алиной Шаманской в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.

За что может ударить Ефросинина

Во время разговора Шаманская поинтересовалась, есть ли что-то такое, что могло бы вывести Машу из равновесия. Ведущая дала прямой ответ.

Сейчас смотрят

– За оскорбления моих детей. Если мне в глаза кто-то скажет что-то плохое, неправдивое из того, что несется в соцсетях, о деятельности моего мужа, пожалуй, я смогу дать по морде за это, – откровенно заявила Мария.

В разговоре упомянули и рассказы о непростом характере певицы Оли Поляковой, с которой близко дружит Маша Ефросинина. По словам Шаманской, артистку называют невыносимой в общении с персоналом. Она может кричать, ругаться или даже бросить кисточкой для макияжа, если работа сделана неправильно.

– Со мной она – котик, – заверила Мария, уточнив, что между ней и Поляковой – дружба, а не рейтинги.

Ответы на другие вопросы рубрики 55 за 5 прозвучат завтра, 3 сентября, в 7:00 в эфире программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Тем временем, Маша Ефросинина готовит в Киеве фестиваль для всей семьи Благотворительный Weekend, который состоится 6 и 7 сентября на набережной ТРЦ River Mall.

Все средства от продажи билетов пойдут в Фонд Маша на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.

Источник : Утро в большом городе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.