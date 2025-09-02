Дам за это по морде: Ефросинина призналась, за что могла бы ударить человека
Ведущая Маша Ефросинина неожиданно призналась, какая тема способна довести ее до такой степени, что она могла бы за это ударить.
Об этом звезда рассказала в рубрике 55 за 5 с Алиной Шаманской в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.
За что может ударить Ефросинина
Во время разговора Шаманская поинтересовалась, есть ли что-то такое, что могло бы вывести Машу из равновесия. Ведущая дала прямой ответ.
– За оскорбления моих детей. Если мне в глаза кто-то скажет что-то плохое, неправдивое из того, что несется в соцсетях, о деятельности моего мужа, пожалуй, я смогу дать по морде за это, – откровенно заявила Мария.
В разговоре упомянули и рассказы о непростом характере певицы Оли Поляковой, с которой близко дружит Маша Ефросинина. По словам Шаманской, артистку называют невыносимой в общении с персоналом. Она может кричать, ругаться или даже бросить кисточкой для макияжа, если работа сделана неправильно.
– Со мной она – котик, – заверила Мария, уточнив, что между ней и Поляковой – дружба, а не рейтинги.
Ответы на другие вопросы рубрики 55 за 5 прозвучат завтра, 3 сентября, в 7:00 в эфире программы Ранок у великому місті на ICTV2.
Тем временем, Маша Ефросинина готовит в Киеве фестиваль для всей семьи Благотворительный Weekend, который состоится 6 и 7 сентября на набережной ТРЦ River Mall.
Все средства от продажи билетов пойдут в Фонд Маша на психоэмоциональную реабилитацию женщин, пострадавших от войны, и на закупку снаряжения для женщин-военнослужащих.