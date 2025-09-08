Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв, які використовують її обличчя задля реклами. Телеведуча закликала підписників аналізувати інформацію, щоб не потрапити на гачок аферистів.

Нікітюк пригрозила шахраям судом

У сториз в Instagram Леся опублікувала скриншот, на якому вона нібито рекламує азартні ігри. Телеведуча наголосила, що не має до цього жодного стосунку. Невідомі використали відео Нікітюк, аби втягнути користувачів в ігри на гроші.

Ведуча емоційно звернулася до шахраїв та пригрозила їм судовим позовом. За словами Лесі, у неї є чудовий юрист, який може розібратися з цим питанням.

Нікітюк попросила підписників скаржитися на подібні реклами, аби їх якомога швидше заблокували.

Також ведуча закликала користувачів мережі аналізувати контент, який з’являється за її участю не в її офіційному акаунті.

– Друзі, я не можу захистити свій контент від шахраїв, які можуть використовувати його для реклам будь-чого. Від ліків для схуднення до казино. Судитися… це дорого. Це супер дорого! Тому коли бачите щось зі мною не в моєму офіційному акаунті – зробіть висновки, ви всі розумні люди. Ось у нас в Хмельницькому Анджеліна Джолі вже 20 років салон краси рекламує, – додала Нікітюк.

