Підете до суду: Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв, які спекулюють на її імені
Леся Нікітюк поскаржилася на шахраїв, які використовують її обличчя задля реклами. Телеведуча закликала підписників аналізувати інформацію, щоб не потрапити на гачок аферистів.
Нікітюк пригрозила шахраям судом
У сториз в Instagram Леся опублікувала скриншот, на якому вона нібито рекламує азартні ігри. Телеведуча наголосила, що не має до цього жодного стосунку. Невідомі використали відео Нікітюк, аби втягнути користувачів в ігри на гроші.
Ведуча емоційно звернулася до шахраїв та пригрозила їм судовим позовом. За словами Лесі, у неї є чудовий юрист, який може розібратися з цим питанням.
Нікітюк попросила підписників скаржитися на подібні реклами, аби їх якомога швидше заблокували.
Також ведуча закликала користувачів мережі аналізувати контент, який з’являється за її участю не в її офіційному акаунті.
– Друзі, я не можу захистити свій контент від шахраїв, які можуть використовувати його для реклам будь-чого. Від ліків для схуднення до казино. Судитися… це дорого. Це супер дорого! Тому коли бачите щось зі мною не в моєму офіційному акаунті – зробіть висновки, ви всі розумні люди. Ось у нас в Хмельницькому Анджеліна Джолі вже 20 років салон краси рекламує, – додала Нікітюк.