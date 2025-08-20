Особенное событие: Камалия выдала сестру замуж и показала видео со свадьбы

Певица Камалия рассказала об особом событии для своей семьи — свадьбе двоюродной сестры Юлии. Празднование состоялось в Чернигове. Молодожены являются военнослужащими, которые встретили друг друга во время полномасштабной войны.

Камалия выдала сестру замуж

На личной странице в Instagram артистка поделилась видео со свадьбы. На мероприятии Камалия позировала в длинном платье голубого цвета.

— Отпраздновали очень особое событие — свадьбу моей двоюродной сестры Юлии Прядко. И невеста, и жених — военные, настоящие герои, которые нашли друг друга, несмотря на войну, и доказали, что любовь сильнее всех испытаний, — написала певица.

Камалия рассказала, что ее двоюродный брат, получивший ранение и четвертую контузию на фронте, специально приехал из госпиталя, чтобы в день свадьбы быть рядом с родной сестрой. Этот момент, по словам артистки, растрогал до слез всех гостей.

— В последнее время наша семья пережила много потерь — за три с половиной года мы похоронили четырех моих родных дядей, маминых братьев. Но жизнь продолжается. И за последние два года, во время полномасштабной войны, в нашей семье появилось новое пополнение — двое детей. И вот наконец нас объединил светлый и радостный праздник — свадьба! — написала Камалия, а также добавила, что любовь всегда побеждает.

