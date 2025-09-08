Співачка Камалія показала, як відсвяткувала день народження своїх доньок-двійнят від ексчоловіка, пакистансього бізнесмена Мохаммада Захура. 6 вересня Мірабеллі та Арабеллі виповнилося 12 років.

Камалія влаштувала свято для доньок

На особистій сторінці в Instagram артистка зазначила, що день народження Мірабелли й Арабелли “був справжньою казкою”.

На святкуванні були присутні друзі та рідні дівчаток. Гості разом із доньками Камалії створювали парфуми та свічки, а потім розважалися з аніматорами.

– Спочатку дівчата створювали власні парфуми – справжні маленькі майстрині! Потім ми робили свічки – красиві, яскраві та дуже особливі, наче символ тепла нашої родини. А на завершення завітали аніматори, і всі разом занурилися в ігри в стилі серіалу Гра в кальмара, – написала Камалія.

Артистка додала, що свято було наповнене сміхом, творчістю й новими враженням. Камалія подякувала всім, хто подарував Мірабеллі й Арабеллі позитивні емоції. Також співачка показала великі святкові торти, які отримали іменинниці.

– Арабелла й Мірабелла смакують свої святкові тортики. Стільки радості, сміху й солодкого щастя. Мої принцески сяють від любові та щирих емоцій, – написала Камалія.

Нещодавно Камалія видала двоюрідну сестру заміж. Весілля відбулося в Чернігові. Молодята є військовослужбовцями, які зустріли одне одного під час повномасштабної війни.

Фото: Камалія

