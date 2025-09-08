Возле здания Королевской оперы в Лондоне состоялся массовый протест против участия российской певицы Анны Нетребко в постановке Тоски Джакомо Пуччини.

Несколько сотен человек вышли на акцию, выражая возмущение тем, что артистка, связанная с Кремлем, выступит на одной из ведущих британских сцен.

Нетребко запланировала четыре выступления в сентябре, первое из них назначено на 11 число. Несмотря на скандал, все билеты на ее появление на сцене уже распроданы.

Реакция протестующих

Ранее несколько десятков известных писателей, философов и художников из разных стран подписали открытое письмо с требованием отстранить Нетребко от участия в постановке.

Среди участников акции звучали обвинения в адрес руководства Королевской оперы.

– Будучи англичанином, я испытываю стыд за лицемерие Королевской оперы и за то, как они предали Украину. Это позор для британской нации. Меня это задевает очень сильно, ведь Анна близка к Путину, а украинские художники тем временем жертвуют жизнью, – сказал один из протестующих Стивен Лейси.

Подобные настроения выразила и искусствовед Ярослава Матвеенко, которая из-за войны уехала из Украины в Великобританию.

– Нетребко превратилась для меня в Непотребко. Когда-то в юности именно благодаря ей я открыла для себя мир оперы. А теперь моему возмущению ее фанатичной позицией в поддержку Путина нет конца. Это что-то за пределами человечности, – сказала она.

Скандалы вокруг Нетребко

Анна Нетребко давно имеет репутацию артистки, приближенной к Кремлю. Она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2012 года, в 2014-м встречалась с одним из лидеров сепаратистов Донбасса Олегом Царевым и передавала деньги театру в оккупированном Донецке.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году певица заявила, что выступает против войны, однако ей не забыли ее прошлые поступки.

Из-за протестов в предыдущие годы Нетребко уже потеряла контракты с ведущими театрами. В частности, сотрудничество с ней прекратили Баварская государственная опера в Мюнхене и Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

Источник : Радио Свобода

