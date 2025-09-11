Melovin (Константин Бочаров) попал в больницу и показался под капельницей. Певец рассказал о своем состоянии и признался, что диагноз его не радует.

Melovin оказался в больнице

В сториз в Instagram исполнитель опубликовал фото из больничной палаты, на котором видно, что он находится под капельницей.

Впоследствии Melovin поделился, что его физическое и ментальное состояние оставляют желать лучшего. Певец не объяснил, почему именно оказался в больнице, однако добавил, что из-за диагноза, который поставили медики, у него наворачиваются слезы.

Сейчас смотрят

— Детское желание — много шариков и единорога. И много объятий. Я сильно посыпался ментально и физически, друзья. Диагноз меня не радует и вызывает слезы, — написал Melovin.

До этого об ухудшении здоровья Melovin сообщили певицы Lama и Swoiia. Они публично пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

Недавно своих поклонников заставил поволноваться Григорий Бакланов, звезда сериала Поймать Кайдаша.

Актер также оказался в больнице под капельницей. По словам Бакланова, его выписали из медучреждения уже через день.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.