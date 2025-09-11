Melovin (Костянтин Бочаров) потрапив до лікарні та показався під крапельницею. Співак розповів про свій стан та зізнався, що діагноз його не тішить.

Melovin опинився в лікарні

У сториз в Instagram виконавець опублікував фото з лікарняної палати, на якому видно, що він перебуває під крапельницею.

Згодом Melovin поділився, що його фізичний та ментальний стан залишають бажати кращого. Співак не пояснив, чому саме опинився в лікарні, однак додав, що через діагноз, який поставили медики, у нього навертаються сльози.

– Дитяче бажання – багато кульок та єдинорога. І багато обіймів. Я посипався ментально і фізично знатно, друзі. Діагноз мене не тішить і викликає сльози, – написав Melovin.

До цього про погіршення здоров’я Melovin повідомили співачки Lama і Swoiia. Вони публічно побажали колезі якнайшвидшого одужання.

Нещодавно своїх шанувальників змусив похвилюватися Григорій Бакланов, зірка серіалу Спіймати Кайдаша.

Актор також опинився в лікарні під крапельницею. За словами Бакланова, його виписали з медзакладу вже за день.

