Актор Андрій Федінчик, який захищав Україну в лавах Збройних сил, повідомив, що більше не служить у війську.

Наприкінці минулого року він переніс серйозну операцію на хребті. Після реабілітації та повторної лікарської комісії Федінчика визнали непридатним до військової служби.

Федінчик звільнився з лав ЗСУ

Про зміни в житті Андрій Федінчик повідомив на особистій сторінці в Instagram.

– Кінцева зупинка на маршруті: операція – реабілітація – ВЛК – непридатний до військової служби, — написав актор.

Федінчик подякував медикам, які допомогли йому пройти складне лікування та відновлення, а також побратимам, яких він зустрів за роки служби у Збройних силах України. Андрій закликав підписників об’єднуватися та допомагати війську.

– Окреме дякую всім за добрі побажання і слова підтримки. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати нашому війську, я зсередини знаю, як це важливо. В такі часи нам слід триматися купи, – додав він.

Нагадаємо, у грудні минулого року Андрію Федінчику зробили складну операцію на хребті для усунення проблеми з нервом. Лікування війсьвослужбовець проходив в Ужгороді.

Нещодавно стало відомо, що Федінчик розлучився з дружиною Наталкою Денисенко. Пара прожила у шлюбі вісім років, у них є спільний син Андрій.

Фото: Андрій Федінчик

