Фильм За перемогу! украинского режиссера Валентина Васяновича получил главный приз в конкурсной программе Platform на 50-м международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

Как отмечается на сайте фестиваля, программа Platform, названная в честь новаторского фильма Цзя Чжанке, “освещает фильмы с высокой художественной ценностью и сильным режиссерским видением”.

В категории было представлено 10 лент из 19 стран мира, лауреата выбирало международное жюри. Режиссер-победитель получает денежный приз в размере 20 тыс. канадских долларов (около 600 тыс. грн.).

— За перемогу! — первый украинский фильм, который попал в эту престижную подборку, где было представлено десять самых смелых и интересных авторских лент мира, — отметили в Госкино.

За перемогу! — это антиутопическая драма о послевоенном времени. Лента рассказывает о режиссере, который не может полноценно реализоваться в Украине, а его семья не хочет возвращаться на Родину из-за сложной экономической ситуации. Валентин Васянович стал как режиссером, так и актером фильма.

Картина создана Arsenal Films в сотрудничестве с украинской компанией ForeFilms и литовским сопродюсером M-Films.

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) прошел с 4 по 14 сентября. Это один из крупнейших кинофестивалей мира класса А.

Фото: TIFF