Фільм За перемогу! українського режисера Валентина Васяновича здобув головний приз у конкурсній програмі Platform на 50-му міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).

Як зазначається на сайті фестивалю, програма Platform, названа на честь новаторського фільму Цзя Чжанке, “висвітлює фільми з високою художньою цінністю та сильним режисерським баченням”.

У категорії було представлено 10 стрічок з 19 країн світу, лауреата обирало міжнародне журі. Режисер-переможець отримує грошовий приз у розмірі 20 тис. канадських доларів (близько 600 тис. грн.).

– За перемогу! – перший український фільм, який потрапив до цієї престижної добірки, де було представлено десять найсміливіших і найцікавіших авторських стрічок світу, – зазначили в Держкіно.

За перемогу! – це антиутопічна драма про післявоєнний час. Стрічка розповідає про режисера, який не може повноцінно реалізуватися в Україні, а його родина не хоче повертатися на Батьківщину через складну економічну ситуацію. Валентин Васянович став як і режисером, так і актором фільму.

Картину створено Arsenal Films у співпраці з українською компанією ForeFilms та литовським копродюсером M-Films.

Міжнародний кінофестиваль в Торонто (TIFF) відбувся з 4 до 14 вересня. Це один із найбільших кінофестивалів світу класу А.

Фото: TIFF