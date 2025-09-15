Одно из самых печальных зрелищ: принц Гарри посетил мемориал погибшим на Майдане
Принц Гарри, который 12 сентября неожиданно прибыл в Киев, почтил память погибших украинских военных.
Он посетил народный мемориал на Майдане Независимости, где установлены тысячи сине-желтых флагов и фотографии людей, отдавших жизнь за Украину.
Герцог Сассекский хотел возложить венок, но, когда вокруг него собралась толпа, он прошел вглубь мемориала, чтобы побыть наедине.
— Я хотел найти место, где можно было бы возложить венок в спокойствии, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Я не осознавал, как далеко это протягивается. Честно говоря, это одно из самых печальных зрелищ, которые я когда-либо видел. Но также одно из самых красивых, — сказал он в интервью The Guardian.
Кроме того, принц Гарри обратился к военным, получившим серьезные травмы на войне, подчеркнув важность поиска цели после службы.
— Единственное, чего не хватает людям, когда они вешают форму на гвоздь, — это цель. Потеря чувства общности и принадлежности к команде, и, конечно, товарищеского духа и адреналина. Но в основе этого лежит ваша работа, ваша роль заключается в служении цели, большей, чем вы сами, — сказал герцог.
Еще одно важное послание принца Гарри — изменение отношения общества к людям с инвалидностью.
– В ближайшие десятилетия в Украине будет нормальным видеть людей с протезами и травмами, которые изменили их жизнь. Никто не должен стесняться своей инвалидности. Речь идет о переходе от сочувствия к восхищению и уважению, – добавил герцог.