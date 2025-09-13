Принц Гарри во время своего визита в Киев побывал в здании правительства после попадания Искандера.

Кабмин после обстрела 7 сентября принцу Гарри показала премьер-министр Юлия Свириденко.

Принц Гарри в Кабмине

Глава правительства, встретившись с принцем Гарри, показала ему последствия попадания российского Искандера в здание Кабмина.

В ходе общения Юлия Свириденко обсудила с принцем Гарри работу по реабилитации и восстановлению ветеранов.

– Поблагодарила принца Гарри за поддержку наших украинских военных после службы на разных площадках, в частности, на Играх Непобедимых (Invictus Games), – отметила Юлия Свириденко.

Эти международные спортивные соревнования для ветеранов принц Гарри основал в 2014 году. Украина участвует в них с 2017 года.

В этом году на Играх Непобедимых Украину представляла рекордная по размеру сборная (35 участников).

Теперь, говорит Юлия Свириденко, наша мечта – чтобы Invictus Games доехали и до Украины.

– У нас есть для этого все возможности. Тем более, непобедимость — это синоним украинского духа. И это каждый день демонстрируют наши защитники и защитницы, – подытожила премьер-министр.

Принц Гарри на месте других обстрелов Киева

Помимо разрушенного здания правительства, принц Гарри побывал еще на одном из мест обстрела в Киеве.

Разрушения после ударов РФ принцу Гарри показал руководитель городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Террор, сеющий Россия своими атаками, говорит глава КГВА, – это язык, не требующий перевода.

– Только с начала года россияне убили 137 киевлян, 12 из них – дети. Более 700 человек пострадали, в том числе 46 несовершеннолетних.

Уничтоженные дома – это универсальный язык. Наша боль не требует перевода также. И с нами бок о бок и сопереживают наши партнеры и друзья Украины, – отметил Тимур Ткаченко.

Начальник Киевской городской военной администрации поблагодарил принца Гарри за внимание к нашей боли, за искреннее сопереживание.

– Я лично благодарен за каждое слово в поддержку Украины. За реальные действия в поддержку наших детей, наших раненых, – добавил Тимур Ткаченко.

Напомним, что принц Гарри приехал в Киев 12 сентября.

Герцог Сассекский встретился с премьер-министром Юлией Свириденко, украинскими ветеранами, посетил Национальный музей Украины во Второй мировой войне.

В апреле герцог Сассекский посещал Львов.

