Принц Гаррі, який 12 вересня несподівано прибув до Києва, вшанував пам’ять загиблих українських військових.

Він відвідав народний меморіал на Майдані Незалежності, де встановлено тисячі синьо-жовтих прапорів та фотографії людей, які віддали життя за Україну.

Принц Гаррі відвідав меморіал на Майдані

Герцог Сассекський хотів покласти вінок, але, коли навколо нього зібрався натовп, він пройшов углиб меморіалу, щоб побути наодинці.

– Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у спокої, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Я не усвідомлював, як далеко це простягається. Чесно кажучи, це одне з найсумніших видовищ, які я коли-небудь бачив. Але також одне з найкрасивіших, – сказав він в інтерв’ю The Guardian.

Окрім цього, принц Гаррі звернувся до військових, які отримали серйозні травми на війні, наголошуючи на важливості пошуку мети після служби.

– Єдина річ, якої людям не вистачає, коли вони вішають форму на цвях, – це мета. Втрата почуття спільності та приналежності до команди, і, звичайно, товариського духу та адреналіну. Але в основі цього лежить ваша робота, ваша роль полягає в служінні меті, більшій за вас самих, – сказав герцог.

Ще одне важливе послання принца Гаррі – зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю.

– У найближчі десятиліття в Україні буде нормальним бачити людей з протезами і травмами, які змінили їхнє життя. Ніхто не повинен соромитися своєї інвалідності. Йдеться про перехід від співчуття до захоплення і поваги, – додав герцог.

