Рэп-исполнительница Cardi B официально подтвердила, что беременна четвертым ребенком. Это будет ее первый общий ребенок с бойфрендом – звездой NFL Стефоном Диггсом.

Cardi B беременна в четвертый раз

О своей беременности артистка рассказала в утренней программе. По словам многодетной мамы, ее четвертый малыш должен родиться в феврале.

– Я взволнована, я счастлива, чувствую, что нахожусь в хорошем пространстве. А теперь, раз уж я об этом сказала, лучше покупайте мой альбом, чтобы я могла приобрести подгузники и все остальное, – в шутку обратилась к фанатам исполнительница.

Cardi B подчеркнула, что не скрывала свою беременность, а просто хотела сказать это “в свое время”.

Дети Cardi B от брака с Offset

Родившаяся в Бронксе артистка уже воспитывает троих детей от своего бывшего мужа, рэпера Offset. Пара начала встречаться в 2017 году, переживала неоднократные разрывы и окончательно рассталась в 2024-м.

В совместном браке родились дочь Калчер, которой сейчас семь лет, сын Вейв – ему три. Третий ребенок – дочь Блоссом – появилась уже после разрыва.

Отношения с Offset сопровождались публичными конфликтами. В июне Карди обвиняла его в том, что он не видел детей месяцами и оставил ее одну с их расходами. Offset в ответ заявил, что “двигается дальше” и назвал брак “закрытой книгой”.

Роман Cardi B с Диггсом

После развода Cardi B начала встречаться с 31-летним регбистом NFL Стефоном Диггсом. Слухи об их романе появились в прошлом году, а официально пара подтвердила отношения в мае, когда вместе посетила матч НБА.

Летом между ними ходили слухи о разрыве, особенно после того, как певица удалила его фото из своего Instagram. Однако позже они пофлиртовали в комментариях. Диггс оставил фривольную ремарку под ее постом, а Cardi B поддержала диалог.

Теперь пара ожидает первого общего ребенка, который станет уже четвертым наследником для самой Cardi B.

