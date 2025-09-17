Реперка Cardi B офіційно підтвердила, що вагітна четвертою дитиною. Це буде її перша спільна дитина з бойфрендом – зіркою NFL Стефоном Діггсом.

Cardi B вагітна вчетверте

Про свою вагітність артистка розповіла у ранковій програмі. За словами багатодітної мами, її четвертий малюк має народитися у лютому.

– Я схвильована, я щаслива, відчуваю, що перебуваю у гарному просторі. А тепер, раз уже я про це сказала, краще купуйте мій альбом, щоб я могла придбати підгузки й усе інше, – жартома звернулася до фанатів виконавиця.

Cardi B наголосила, що не приховувала свою вагітність, а просто хотіла сказати це “у свій час”.

Діти Cardi B від шлюбу з Offset

Народжена у Бронксі артистка вже виховує трьох дітей від свого колишнього чоловіка, репера Offset. Пара почала зустрічатися у 2017 році, переживала неодноразові розриви й остаточно розійшлася у 2024-му.

У спільному шлюбі народилися донька Калчер, якій зараз сім років, син Вейв – йому три. Третя дитина – донька Блоссом – з’явилася вже після розриву.

Стосунки з Offset супроводжувалися публічними конфліктами. У червні Карді звинувачувала його в тому, що він не бачив дітей місяцями і залишив її саму з їхніми витратами. Offset у відповідь заявив, що “рухається далі” і назвав шлюб “закритою книгою”.

Роман Cardi B із Діггсом

Після розлучення Cardi B почала зустрічатися з 31-річним регбістом NFL Стефоном Діггсом. Чутки про їхній роман з’явилися торік, а офіційно пара підтвердила стосунки у травні, коли разом відвідала матч НБА.

Влітку між ними ходили чутки про розрив, особливо після того, як співачка прибрала його фото зі свого Instagram. Однак пізніше вони пофліртували у коментарях. Діггс залишив фривольну ремарку під її дописом, а Cardi B підтримала діалог.

Тепер пара очікує на першу спільну дитину, яка стане вже четвертим нащадком для самої Cardi B.

Джерело : PageSix

