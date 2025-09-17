Сегодня, 17 сентября, Украина отмечает День спасителя, и именно в этот день телеканал ICTV2 анонсирует премьеру сезона – 16-серийный процедурал Служба 112.

Это сериал о сотрудниках службы экстренной помощи, которые всегда рядом. Созданный в сотрудничестве с Министерством внутренних дел он без пафоса и прикрас покажет, как обычные люди ежедневно выполняют сверхсложную работу для того, чтобы все были спасены.

С 2022 года в Украине действует единый номер экстренной помощи 112. Тысячи людей, которые ежедневно приходят на помощь по этому номеру, станут героями сериала. Это не вымышленные супергерои, а реальные люди, которые работают для нашей безопастности.

Проект Служба 112 – это сочетание всех топовых “процедуральных” миров: спасатели, полиция, парамедики. Впервые все эти службы объединятся на украинском экране, чтобы показать слаженную работу по спасению.

О чем сериал?

В центре сюжета — жизнь новой базы экстренной помощи, центра безопасности. Их предыдущий “дом” уничтожила российская ракета, и теперь парамедикам, спасателям и полицейским приходится начинать все сначала под одной крышей. Но, несмотря на опасную работу, у всех, кто ежедневно спасает нас, также есть личная жизнь, проблемы и свои скелеты в шкафу.

Для достижения максимальной достоверности к съемкам приобщались профессиональные консультанты и реальные работники ГСЧС, НПУ, МВД и Национальной полиции Украины. Режиссеры Сергей Сторожев и Максим Гуленко снимали сериал более трех месяцев в Киеве и области.

– На протяжении съемок мы убедились в том, насколько тяжело, опасно и порой даже смертельно сложно бывает нашим спасателям. Я благодарен команде, актерам за то, что каждый и каждая из них давали больше, чем требовалось. Думаю, это будет видно в итоге. Рад, что этот проект состоялся, надеюсь на его долгую жизнь, потому что каждый персонаж – это герой со своей историей, со своими привычками, со своими страхами, которые они преодолевают, и зритель сможет увидеть это на экране, — говорит режиссер Сергей Сторожев.

В главных ролях целая плеяда любимых украинских актеров: Артем Позняк, Андрей Исаенко, Анастасия Карпенко, Руслан Мирошниченко, Екатерина Варченко, Юрий Выхованец, Екатерина Олос, Роман Ясиновский, Екатерина Вишнева, Игорь Рубашкин, Олег Гоцуляк, Михаил Озеро, Александр Сугак, Валерий Швец и другие.

– На этот период у меня было несколько предложений по съемкам в разных проектах, и то, что я выбрал именно этот, наверное, о чем-то говорит. Мне понравился сценарий. Он не плоский. Сериал показывает интересные и актуальные истории, потому что события разворачиваются во время полномасштабной войны. Мы можем показать, что происходит реально во время таких трагических моментов, когда прилетают Шахеды или еще что-то, — говорит один из главных актеров сериала Служба 112 Руслан Мирошниченко.

В основу сценария легли не вымышленные сюжеты, а отчасти реальные события из службы украинских спасателей. Новый сериал наполнен экшн-сценами, и для его съемок было привлечено много спецтехники. Только представьте: на съемочной площадке было около 10 пожарных машин!

Интересный факт: внедорожник L200, на котором ездили главные герои, был заявлен как один из основных автомобилей, но получил серьезные повреждения во время реального вызова. Поэтому команде пришлось срочно искать ему замену.

Команда усердно работала над логистикой съемок. Для воспроизведения реалистической атмосферы каждый день получали разрешения на съемки в сложных локациях. Некоторые сцены требовали специального разрешения даже для нескольких минут съемки ночью.

Дата премьеры сериала будет известна позже.

Фото: Телеканал ICTV2

