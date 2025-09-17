Сьогодні, 17 вересня, Україна відзначає День рятівника, і саме в цей день телеканал ICTV2 анонсує прем’єру сезону — 16-серійний процедурал Служба 112.

Телеканал ICTV2 анонсував прем’єру серіалу Служба 112

Це серіал про працівників служби екстреної допомоги, які завжди поруч. Створений у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, він без пафосу та прикрас покаже, як звичайні люди щодня виконують надскладну роботу для того, щоб всі були врятовані.

З 2022 року в Україні діє єдиний номер екстреної допомоги 112. Тисячі людей, які щодня приходять на допомогу за цим номером, стануть героями серіалу. Це не вигадані супергерої, а реальні люди, які працюють над нашою безпекою.

Зараз дивляться

Проєкт Служба 112 — це поєднання всіх топових “процедуральних” світів: рятувальники, поліція, парамедики. Вперше всі ці служби об’єднаються на українському екрані, щоб показати злагоджену роботу заради порятунку.

Про що серіал?

У центрі сюжету — життя новоствореної бази екстреної допомоги, безпекового центру. Їхню попередню “домівку” знищила російська ракета, і тепер парамедикам, рятувальникам та поліцейським доводиться починати все спочатку під одним дахом. Та, незважаючи на небезпечну роботу, усі, хто щодня рятує нас, також мають особисте життя, проблеми та своїх скелетів у шафі.

Щоб досягти максимальної достовірності, до зйомок долучалися професійні консультанти та реальні працівники ДСНС, НПУ, МВС та Національної поліції України . Режисери Сергій Сторожев та Максим Гуленко знімали серіал понад три місяці в Києві та області.

– Впродовж зйомок ми впевнилися в тому, наскільки важко, небезпечно і часом навіть смертельно складно буває нашим рятувальникам. Я вдячний команді, акторам за те, що кожен і кожна з них давали більше, ніж вимагалося. Думаю, це буде видно в результаті. Радий, що цей проєкт відбувся, сподіваюся на його довге життя, бо кожен персонаж – це герой зі своєю історією, зі своїми звичками, зі своїми страхами, які вони долають, і глядач зможе побачити це на екрані, – каже режисер Сергій Сторожев..

У головних ролях ціла плеяда улюблених українських акторів: Артем Позняк, Андрій Ісаєнко, Анастасія Карпенко, Руслан Мірошніченко, Катерина Варченко, Юрій Вихованець, Катерина Олос, Роман Ясиновський, Катерина Вишнева, Ігор Рубашкін, Олег Гоцуляк, Михайло Озеро, Олександр Сугак, Валерій Швець та інші.

– На цей період у мене було кілька пропозицій щодо зйомок у різних проєктах, і те, що я вибрав саме цей, напевно, про щось говорить. Мені сподобався сценарій. Він не плаский. Серіал показує цікаві та актуальні історії, бо події розгортаються вже під час повномасштабної війни. Ми можемо показати те, що відбувається реально під час таких трагічних моментів, коли прилітають Шахеди або ще щось, – з усмішкою каже один з головних акторів серіалу “Служба 112” Руслан Мірошніченко.

В основу сценарію лягли не вигадані сюжети, а частково й реальні події зі служби українських рятувальників. Новий серіал наповнений екшн-сценами, і для його зйомок було залучено багато спецтехніки. Тільки уявіть: на знімальному майданчику було близько 10 пожежних машин!

Цікавий факт: позашляховик L200, на якому їздили головні герої, був заявлений як один із основних автомобілів, але зазнав серйозних пошкоджень під час реального виклику. Через це команді довелося терміново шукати йому заміну.

Команда ретельно працювала над логістикою зйомок. Для відтворення реалістичної атмосфери щодня отримували дозволи на зйомки у складних локаціях. Деякі сцени вимагали спеціального дозволу навіть для кількох хвилин зйомки вночі.

Дату прем‘єри канал повідомить згодом.

Фото: Телеканал ICTV2

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.