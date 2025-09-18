Звезда сериала Сверхъестественное Миша Коллинз, являющийся послом платформы United24, вызвал волну дискуссий после публикации о разговоре с россиянином.

В посте актер заявил, что не испытывает ненависти к народам, а только к их лидерам.

Заявление Миши Коллинза о россиянах

Актер рассказал о случае во время авиаперелета. Бортпроводник, который узнал его и попросил фото, признался, что он из России, и смущенно добавил, что якобы знает о “ненависти” Коллинза к этой стране. После этого Миша опубликовал селфи со стюардом-россиянином и пост, в котором заверил, что не испытывает ненависти к населению РФ.

– Я не ненавижу Россию или россиян – я ненавижу то, что Путин сделал с Украиной и Сирией. Я не ненавижу палестинцев, но ненавижу то, что сделали лидеры ХАМАС 7 октября. Я не ненавижу Израиль или израильтян, но ненавижу смерть, страдания и разрушения, которые Нетаньяху принес Газе. И я люблю свою страну, но ненавижу то, что делает Трамп, – написал Коллинз.

Он добавил, что “плохие лидеры” используют народы в своих интересах, однако это не означает, что сами люди плохие. По его мнению, такие обстоятельства должны вдохновлять бороться за справедливость и защищать тех, кто не может защитить себя.

Реакция украинцев

Украинцы, которые каждую ночь рискуют погибнуть под завалами собственных спален из-за постоянных массированных российских атак, возмутились словам Миши Коллинза. Они напомнили, что приказы отдает диктатор, но выполняют их те же самые рядовые россияне.

Так можно сказать о любой другой стране, но не о России. Это же не так, что Путин однажды просто появился и сказал: “Я буду президентом следующие 20+ лет”. Эти люди его избрали, и они до сих пор выбирают не протестовать, не осуждать войну, которую Россия начала против Украины. Извините, но я не испытываю никакого сочувствия к этим людям.

Я считаю, что жертвой является тот, на кого напали, те, кто вынуждены защищаться. Если люди, которые поддерживают военные преступления, геноцид и терроризм и следуют за своими лидерами, считаются жертвами, то они, пожалуй, лишь жертвы собственного мышления и желания распространять разрушение, и жалеть их неправильно.

Не уверена, что это только Путин, ведь войну ведут люди, и есть много тех, кто продолжает ее ради денег. А такие люди, как в этом посте, ничего не сделали, чтобы остановить их или Путина.

Это смешно, потому что россияне довольно открыто поддерживают то, что делает Путин. А нарратив “это не россияне, это Путин” должен исчезнуть, иначе они никогда не понесут последствий за свои действия, — пишут люди.

Напомним, что ранее Миша Коллинз неоднократно демонстрировал поддержку Украины. Так, в мае 2024 года он посетил Сумскую область в качестве посла United24.

Там актер увидел разрушенную российскими дронами школу, кинологический центр ГСЧС и фермерские угодья, где продолжаются работы по разминированию. После этого он призвал пожертвовать на технику для очистки украинских полей от взрывчатки.

