Американська супермодель Белла Хадід опублікувала в соцмережах серію тривожних знімків із лікарняного ліжка.

Відомо, що 28-річна зірка вже багато років бореться з хворобою Лайма, й ось знову їй доводиться проходити через низку виснажливих процедур.

Белла Хадід потрапила до лікарні

У своєму Instagram Белла опублікувала серію фото, серед яких чимало знімків із палати у клініці, зокрема під крапельницею, у ковдрі та з пов’язкою на лобі.

Зараз дивляться

Bella Hadid shares new photos: “I’m sorry I always go MIA I love you guys” pic.twitter.com/TKwyTMsrGs — Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025

На одному з кадрів вона закриває рот рукою, на іншому – має змучений вигляд.

– Вибачте, що я завжди зникаю. Я вас люблю, – написала Хадід.

Першою на пост відреагувала її сестра Джіджі Хадід, яка залишила сестрі емоційний коментар зі словами підтримки. Мати моделей, 61-річна Йоланда Хадід, яка також має діагноз хвороби Лайма, теж відзначилася під дописом.

Фанати у коментарях масово бажають Беллі Хадід сил і швидкого одужання.

Белла Хадід та тривала боротьба з хворобою Лайма

Хоча знаменитість не уточнила, чому саме перебуває у лікарні, раніше вона вже розповідала про лікування від хвороби Лайма.

У 2023 році модель зізналася, що бореться з цим діагнозом майже 15 років і пройшла через “невидимі страждання”.

Хвороба Лайма вражає й інших світових зірок. У липні цього року співак Джастін Тімберлейк повідомив про свій діагноз, а співачка Шаная Твейн у документальному фільмі Netflix зізналася, що через хворобу непритомніла просто на сцені.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.