Белла Хадід показалася виснаженою і під крапельницею: що трапилося з моделлю
Американська супермодель Белла Хадід опублікувала в соцмережах серію тривожних знімків із лікарняного ліжка.
Відомо, що 28-річна зірка вже багато років бореться з хворобою Лайма, й ось знову їй доводиться проходити через низку виснажливих процедур.
Белла Хадід потрапила до лікарні
У своєму Instagram Белла опублікувала серію фото, серед яких чимало знімків із палати у клініці, зокрема під крапельницею, у ковдрі та з пов’язкою на лобі.
Bella Hadid shares new photos:
“I’m sorry I always go MIA I love you guys” pic.twitter.com/TKwyTMsrGs
— Pop Crave (@PopCrave) September 17, 2025
На одному з кадрів вона закриває рот рукою, на іншому – має змучений вигляд.
– Вибачте, що я завжди зникаю. Я вас люблю, – написала Хадід.
Першою на пост відреагувала її сестра Джіджі Хадід, яка залишила сестрі емоційний коментар зі словами підтримки. Мати моделей, 61-річна Йоланда Хадід, яка також має діагноз хвороби Лайма, теж відзначилася під дописом.
Фанати у коментарях масово бажають Беллі Хадід сил і швидкого одужання.
Белла Хадід та тривала боротьба з хворобою Лайма
Хоча знаменитість не уточнила, чому саме перебуває у лікарні, раніше вона вже розповідала про лікування від хвороби Лайма.
У 2023 році модель зізналася, що бореться з цим діагнозом майже 15 років і пройшла через “невидимі страждання”.
Хвороба Лайма вражає й інших світових зірок. У липні цього року співак Джастін Тімберлейк повідомив про свій діагноз, а співачка Шаная Твейн у документальному фільмі Netflix зізналася, що через хворобу непритомніла просто на сцені.