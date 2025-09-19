Голливудский режиссер Тим Бэртон и итальянская актриса и модель Моника Беллуччи расстались после двух лет отношений.

Тим Бэртон и Моника Беллуччи больше не вместе

О разрыве они сообщили в пятницу, 19 сентября, в совместном заявлении для AFP.

— С большим уважением и глубокой заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бэртон решили расстаться, — говорится в заявлении бывшей пары.

Бэртон и Беллуччи впервые встретились на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2006 года во Франции, но тогда они оба находились в длительных отношениях.

Позже режиссер и актриса снова пересеклись в 2022 году, когда Беллуччи вручила Бертону премию Lumière Award на фестивале Lumière во Франции.

Вскоре после этого появились слухи о романе пары, когда их увидели вместе на прогулке в Мадриде. Но публично свои отношения Бертон и Беллуччи подтвердили на Римском кинофестивале в октябре 2023 года.

Позже стало известно, что режиссер пригласил актрису на роль злодейки Делорес в сиквеле культового фильма 1988 года Битлджус.

До романа с Беллуччи Бертон находился в длительных отношениях с актрисой Хеленой Бонем Картер. В 2003 году у них родился сын Билли, а в 2007 году — дочь Нелл.

Беллуччи в 1999 году вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. В 2004-м у пары родилась дочь Дева Кассель, а в 2010 году — дочь Леони Кассель. Беллуччи и Венсан развелись в 2013 году.

