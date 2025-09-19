Голлівудський режисер Тім Бертон та італійська акторка і модель Моніка Беллуччі розійшлися після двох років стосунків.

Тім Бертон і Моніка Беллуччі більше не разом

Про розрив вони повідомили у п’ятницю, 19 вересня, у спільній заяві для AFP.

– З великою повагою і глибокою турботою одне про одного Моніка Беллуччі і Тім Бертон вирішили розійтися, – йдеться у заяві колишньої пари.

Бертон і Беллуччі вперше зустрілися на червоному хіднику Каннського кінофестивалю 2006 року у Франції, але тоді вони обоє перебували у тривалих стосунках.

Пізніше режисер і акторка знову перетнулися у 2022 році, коли Беллуччі вручила Бертону премію Lumière Award на фестивалі Lumière у Франції.

Незабаром після цього з’явилися чутки про роман пари, коли їх побачили разом на прогулянці в Мадриді. Але публічно свої стосунки Бертон і Беллуччі підтвердили на Римському кінофестивалі у жовтні 2023 року.

Пізніше стало відомо, що режисер запросив акторку на роль лиходійки Делорес у сиквелі культового фільму 1988 року Бітлджюс.

До роману з Беллуччі Бертон перебував у тривалих стосунках з акторкою Геленою Бонем Картер. У 2003-му у них народився син Біллі, а в 2007-му — дочка Нелл.

Беллуччі у 1999 році вийшла заміж за французького актора Венсана Касселя. У 2004-му у пари народилася дочка Дева Кассель, а в 2010 році — дочка Леоні Кассель. Беллуччі і Венсан розлучилися у 2013 році.

Джерело : People

