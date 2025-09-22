Українська співачка Roxolana (Роксолана Сирота) поділилася відвертими деталями про свій стан під час вагітності та підготовку до народження первістка.

Roxolana про вагітність

Артистка наразі не розкриває, на кого чекає, але зізналася, що початок вагітності був дуже важким.

– Це був жахливий період. В мене був насправді дуже сильний токсикоз. Я випала з життя на три місяці, хоча я намагалась щось робити. І в нас навіть десь були якісь зйомки, походи на радіо, але це було все дуже складно, – пригадала співачка.

Зараз Roxolana почувається настільки добре, що не лише виходить на сцену, а й енергійно танцює. Лікарка запевнила майбутню маму, що вона може бути активною до останнього дня перед пологами, якщо нема ніяких заборон. Тож співачка користується цим моментом.

Roxolana про пологи

Зараз артистка активно займається спортом і планує, якщо вийде через графік, піти на курси підготовки до пологів. Народжувати Roxolana поки планує сама – без партнера.

– Щось я так подумала, ну, працює жінка, що там робити чоловіку? Але я ще послухаю інших жінок, які мені дадуть поради, лікарів і, мабуть, вже на місці вирішу, – поміркувала співачка.

Нагадаємо, що Roxolana не квапилася розкривати, що вагітна. Розповісти про стан публічно вирішила через спеку – вже не могла ховати животик під оверсайзом.

Про вагітність артистка офіційно повідомила 30 липня у день свого народження, коли їй виповнилося 28 років.

Особисті стосунки Roxolana не коментує. Відомо, що вона заміжня, однак ім’я її чоловіка не розкриває. У мережі припускають, що обранцем співачки є син колишнього співголови забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка, проте сама артистка на ці чутки не реагує.

Джерело : Люкс ФМ

