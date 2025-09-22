Певица Гайтана поделилась трагической новостью – скончался ее отец Клавер Эссами. Об этом артистка написала в своих соцсетях.

У Гайтаны умер отец

В прощальном посте в Instagram исполнительница вспомнила его доброту, улыбку, теплые объятия и веру, которая стала ему опорой.

– Слезы радости каждой нашей встречи, звук твоего голоса, полного и боли, и заботы в самые тяжелые времена моей жизни. Я храню все это в себе, папа. Я берегу твои сильные молитвы глубоко в сердце. Они дают мне силу каждый день. Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу этому и свою дочь. Мы не боимся, папа, – написала Гайтана.

Она также отметила, что чувствует рядом присутствие отца даже после его смерти, и благодарна за все, что получила от него при жизни.

Проблемы со здоровьем у отца Гайтаны

В августе Гайтана сообщала, что ее отец находится в критическом состоянии в Браззавиле, Республика Конго. Она рассказывала, что пыталась вылететь к нему из Цюриха, однако из-за отсутствия визы ей отказали в посадке на самолет.

Тогда певица обратилась к подписчикам с просьбой помочь со срочным получением документов. Она писала, что готова встретиться с консулом Республики Конго в Женеве, чтобы как можно быстрее увидеть родного человека.

Клавер Эссами родился в 1956 году и жил в Браззавиле. Последние годы находился на пенсии. В начале 2022 года он потерял жену.

Гайтана описывала его как энергичного и темпераментного мужчину, который каждое воскресенье посещал церковь. Она также отмечала, что он внимательно следил за новостями в Украине и молился за мир.

Фото: Гайтана

