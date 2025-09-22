Співачка Гайтана поділилася трагічною новиною – помер її батько Клавер Ессамі. Про це артистка написала у своїх соцмережах.

У Гайтани помер батько

У прощальному дописі в Instagram виконавиця згадала його доброту, усмішку, теплі обійми та віру, що стала йому опорою.

– Сльози радості кожної нашої зустрічі, звук твого голосу, сповненого і болю, і турботи в найважчі часи мого життя. Я зберігаю все це в собі, тату. Я бережу твої сильні молитви глибоко в серці. Вони дають мені силу щодня. Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я вчу цього й свою доньку. Ми не боїмося, тату, – написала Гайтана.

Вона також зазначила, що відчуває поруч присутність батька навіть після його смерті, й вдячна за все, що отримала від нього за життя.

Проблеми зі здоровʼям у батька Гайтани

У серпні Гайтана повідомляла, що її батько перебуває у критичному стані в Браззавілі, Республіка Конго. Вона розповідала, що намагалася вилетіти до нього з Цюриха, однак через відсутність візи їй відмовили у посадці на літак.

Тоді співачка звернулася до підписників із проханням допомогти з терміновим отриманням документів. Вона писала, що готова зустрітися з консулом Республіки Конго в Женеві, аби якнайшвидше побачити рідну людину.

Клавер Ессамі народився у 1956 році та жив у Браззавілі. Останні роки перебував на пенсії. На початку 2022 року він втратив дружину.

Гайтана описувала його як енергійного та темпераментного чоловіка, який щонеділі відвідував церкву. Вона також зазначала, що він уважно стежив за новинами в Україні та молився за мир.

Фото: Гайтана

