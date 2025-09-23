Стриминговый сервис HBO Max официально появится в Украине. Благодаря этому для просмотра станут доступны сериалы Друзья, Теория большого взрыва, Белый лотос, истории из вселенной Гарри Поттера, программы Discovery и многие другие проекты.

Запуск HBO Max в Украине

На официальном сайте HBO Max сообщается, что контент скоро будет доступен и в Украине.

Сайт уже имеет украинский интерфейс с информацией о тарифных планах. Однако точная дата запуска стримингового сервиса пока неизвестна.

— HBO Max — это новые впечатления от просмотра. Вас ждут лучшие фильмы и сериалы от HBO, истории из вселенной Гарри Поттера и DC, передачи Discovery и т. д., а также спортивные события в прямом эфире благодаря нашему дополнительному спортивному контенту, — отмечается на сайте.

В Украине HBO Max будет доступен в двух тарифных планах:

Стандарт (€7,99 в месяц — примерно 400 грн) — он позволит смотреть контент на двух устройствах, а также иметь до 30 загрузок для офлайн-просмотра;

Премиум (€9,99 в месяц — примерно 500 грн) — количество устройств увеличится до четырех, а также можно будет загружать для офлайн-просмотра до 100 эпизодов.

За €3 в месяц (примерно 150 грн) к любому плану можно будет добавить спортивный контент (Eurosport 1 и Eurosport 2), а также трансляции велоспорта, тенниса и других событий.

HBO Max — это американский стриминговый сервис, он является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом, имея в совокупности более 122 млн подписчиков.

