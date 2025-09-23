Стримінговий сервіс HBO Max офіційно з’явиться в Україні. Завдяки цьому для перегляду стануть доступні серіали Друзі, Теорія великого вибуху, Білий лотос, історії зі всесвіту Гаррі Поттера, програми Discovery та багато інших проєктів.

Запуск HBO Max в Україні

На офіційному сайті HBO Max повідомляється, що контент скоро буде доступний і в Україні.

Сайт вже має український інтерфейс з інформацією про тарифні плани. Однак точна дата запуску стримінгового сервісу поки що невідома.

– HBO Max — це нові враження від перегляду. На вас чекають найкращі фільми та серіали від HBO, історії зі всесвіту Гаррі Поттера та DC, передачі Discovery тощо, а також спортивні події наживо завдяки нашому додатковому спортивному контенту, – зазначається на сайті.

В Україні HBO Max буде доступний у двох тарифних планах:

Стандарт ( €7,99 на місяць — приблизно 400 грн) – він дозволить дивитися контент на двох пристроях, а також мати до 30 завантажень для офлайн-перегляду;

Преміум (€9,99 на місяць — приблизно 500 грн) – кількість пристроїв збільшиться до чотирьох, а також можна буде завантажувати для офлайн-перегляду до 100 епізодів.

За €3 на місяць (приблизно 150 грн) до будь-якого плану можна буде додати спортивний контент (Eurosport 1 і Eurosport 2), а також трансляції велоспорту, тенісу та інших подій.

HBO Max – це американський стримінговий сервіс, він є сьомим за кількістю підписників інтернет-медіасервісом, маючи сукупно понад 122 млн підписників.

