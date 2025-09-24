Янина Соколова призналась, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в Киеве и платит ли бывший муж алименты на детей.

Телеведущая стала новой героиней рубрики 55 за 5 в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2, которая выйдет в эфир уже завтра, 25 сентября.

Янина Соколова о расходах

Янина Соколова призналась, что для комфортной жизни в столице ей нужно около 50 тыс. грн в месяц. В эту сумму входят и расходы на двух сыновей — Николая и Мирона.

— Я думаю, что это где-то 50 тыс. грн. Учитывая, что я мама двоих детей и нужно финансировать все: дом, питание, кружки, — рассказала журналистка Алине Шаманской.

По словам Соколовой, она самостоятельно обеспечивает детей, а экс-муж, банкир Владимир Литвин, не платит алименты. Но когда ребята находятся с отцом, то все расходы на себя берет именно он.

— У детей есть отец, когда они с ним, то он их обеспечивает. Когда они со мной, тогда я обеспечиваю. У нас нет алиментов, каждый вкладывается в детей, когда он с ними, — рассказала Янина.

Сейчас телеведущая живет вместе с детьми в частном доме за городом. Соколова отметила, что за коммунальные услуги в прошлом месяце заплатила 11 тыс. грн.

Недавно лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин впервые подтвердил роман с Яниной Соколовой. Некоторое время пара была в отношениях и сознательно их скрывала. Сейчас они уже не вместе.

