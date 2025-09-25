На телеканале ICTV2 стартовал новый – пятый – сезон иронического детектива Коп из прошлого.

Эти эпизоды станут последними во франшизе, рассказывающей историю полицейского-“пришельца” и его близких. Как обещают авторы проекта, главного героя Долина ждет лучший сезон его экранной жизни.

Этот шутливый тест покажет, насколько хорошо вы помните фирменный юмор Олега Долина, его нестандартные методы борьбы с преступниками, неудержимую жажду жизни и чувств.

Сейчас смотрят

Коп из прошлого – шутливый тест по сериалу

0% Серіал Коп з минулого розповідає про поліцейського, який… через петлю часу потрапив у наші часи з 90-х отримав поранення і пробув у комі понад 20 років, а, одужавши, повернувся працювати у поліцейський відділок у роботі використовує застарілі дідівські методи замість сучасних, через що його усі й називають "копом з минулого" Правильно! Неправильно! Продовжити >> Серіал The Last Cop (Німеччина) мав великий успіх: багато країн зняли свої адаптації. Що з наведених фактів правда? Проєкти про копа-"прибульця" з минулого зняли у Франції, Чехії, Естонії, Україні та навіть свою версію зробили в Японії: серіал мав два сезони та високий рейтинг переглядів. У Болівуді серіал про копа мав 150 епізодів, актори співали, танцювали та стріляли з піротехнічних пістолетів. За мотивами The Last Cop у Голлівуді зняли фільм-блокбастер, який отримав аж пʼять Оскарів. Правильно! Неправильно! Продовжити >> За жанром український серіал Коп з минулого - це... іронічний детектив наукова фантастика з елементами трилеру постапокаліптичний екшн Правильно! Неправильно! Продовжити >> Скільки сезонів у серіалі Коп з минулого? 10 сезонів – серіал з величезним успіхом йде на українському телебаченні. Один сезон, але проєкт мав такий успіх, що автори написали 100-серійне продовження. 5 сезонів, прем’єра 5-го сезону стартувала цієї осені на каналі ICTV2. Правильно! Неправильно! Продовжити >> Хто зіграв головного героя – копа Доліна? Популярний актор українського кіно та театру Дмитро Суржиков. Зірка Голлівуду Клінт Іствуд. Культовий актор В’ячеслав Довженко. Правильно! Неправильно! Продовжити >> Після перебування у комі 20 років, герой повертається до активного життя, і дізнається, що його дружина Ксенія… вирушила у навколосвітню мандрівку і живе чи в Австралії, чи у Новій Зеландії вийшла заміж за іншого чоловіка, бо життя триває провела цей час у кріокамері і помолодшала на 20 років! Правильно! Неправильно! Продовжити >> Скільки дітей у Доліна? Герой не має дітей, але мріє про батьківство. Одна донька Юля, яка народилася, коли Долін вже перебував у комі. П’ятеро синів, які народилися ще до фатального поранення. Правильно! Неправильно! Продовжити >> Олег Долін має молодого напарника Андрія Сироїда, який за сюжетом... уважно дослуховується до свого старшого колеги керує ним, насміхається і тролить Доліна має протилежні погляди на принципи роботи та намагається працювати разом з Доліним, а згодом одружується з донькою копа Юлею Правильно! Неправильно! Продовжити >> На який автівці їздить головний герой Олег Долін, коли повертається у відділок? Сідає за кермо своєї улюбленої "бехи" BMW, яку називає "ластівкою". На списаному мопеді, бо іншого транспорту у відділку немає. На "хаммері", який віджимає у бандитів. Правильно! Неправильно! Продовжити >> У кого за сюжетом закохується головний герой? У психологиню Тетяну, яка працює у відділку. Сувору керівницю Доліна, яка постійно повчає, як правильно працювати. Колегу-поліцейську Олену, яку Долін весь час рятує з халеп. Правильно! Неправильно! Продовжити >> Щось ви не дуже орієнтуєтеся у серіалі, але маємо гарну новину – на вас чекають усі сезони Копа з минулого для перегляду! Приємно зустріти людину, що любить цей серіал майже так само, як і ми. Нумо разом передивлятися! Це дійсно вражає! Але й питання для такого фаната були легесенькі. Наступного разу будуть складніші! Спробувати ще

Не пропустите новые истории о Долине, его близких и друзьях. Премьера финального сезона иронического детектива Коп из прошлого стартовала 22 сентября на телеканале ICTV2.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.