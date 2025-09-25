На телеканалі ICTV2 стартував новий – пʼятий – сезон іронічного детективу Коп з минулого.

Ці епізоди стануть останніми у франшизі, що розповідає історію поліцейського-“прибульця”, та його близьких. Як обіцяють автори проєкту, на головного персонажа Доліна чекає найкращий сезон його екранного життя.

Цей жартівливий тест покаже, чи добре ви пам’ятаєте фірмовий гумор Олега Доліна, його нестандартні методи боротьби зі злочинцями, нестримну жагу до життя й почуттів.

Коп з минулого – жартівливий тест за серіалом

0%

Серіал Коп з минулого розповідає про поліцейського, який…

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Серіал The Last Cop (Німеччина) мав великий успіх: багато країн зняли свої адаптації. Що з наведених фактів правда?

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

За жанром український серіал Коп з минулого - це...

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Скільки сезонів у серіалі Коп з минулого?

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Хто зіграв головного героя – копа Доліна?

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Після перебування у комі 20 років, герой повертається до активного життя, і дізнається, що його дружина Ксенія…

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Скільки дітей у Доліна?

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Олег Долін має молодого напарника Андрія Сироїда, який за сюжетом...

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

На який автівці їздить головний герой Олег Долін, коли повертається у відділок?

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

У кого за сюжетом закохується головний герой?

Коп з минулого - тест
Правильно! Неправильно!

Коп з минулого - тест
Щось ви не дуже орієнтуєтеся у серіалі, але маємо гарну новину – на вас чекають усі сезони Копа з минулого для перегляду!

Коп з минулого - тест

Приємно зустріти людину, що любить цей серіал майже так само, як і ми. Нумо разом передивлятися!

Коп з минулого - тест

Це дійсно вражає! Але й питання для такого фаната були легесенькі. Наступного разу будуть складніші!

Не пропустіть нові історії про Доліна, його близьких і друзів. Прем’єра фінального сезону іронічного детективу Коп з минулого стартувала 22 вересня на телеканалі ICTV2.

