Коп з минулого: жартівливий тест на знання іронічного детективу
На телеканалі ICTV2 стартував новий – пʼятий – сезон іронічного детективу Коп з минулого.
Ці епізоди стануть останніми у франшизі, що розповідає історію поліцейського-“прибульця”, та його близьких. Як обіцяють автори проєкту, на головного персонажа Доліна чекає найкращий сезон його екранного життя.
Цей жартівливий тест покаже, чи добре ви пам’ятаєте фірмовий гумор Олега Доліна, його нестандартні методи боротьби зі злочинцями, нестримну жагу до життя й почуттів.
Коп з минулого – жартівливий тест за серіалом
Серіал Коп з минулого розповідає про поліцейського, який…
Серіал The Last Cop (Німеччина) мав великий успіх: багато країн зняли свої адаптації. Що з наведених фактів правда?
За жанром український серіал Коп з минулого - це...
Скільки сезонів у серіалі Коп з минулого?
Хто зіграв головного героя – копа Доліна?
Після перебування у комі 20 років, герой повертається до активного життя, і дізнається, що його дружина Ксенія…
Скільки дітей у Доліна?
Олег Долін має молодого напарника Андрія Сироїда, який за сюжетом...
На який автівці їздить головний герой Олег Долін, коли повертається у відділок?
У кого за сюжетом закохується головний герой?
Щось ви не дуже орієнтуєтеся у серіалі, але маємо гарну новину – на вас чекають усі сезони Копа з минулого для перегляду!
Приємно зустріти людину, що любить цей серіал майже так само, як і ми. Нумо разом передивлятися!
Це дійсно вражає! Але й питання для такого фаната були легесенькі. Наступного разу будуть складніші!
Не пропустіть нові історії про Доліна, його близьких і друзів. Прем’єра фінального сезону іронічного детективу Коп з минулого стартувала 22 вересня на телеканалі ICTV2.
