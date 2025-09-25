Американская художница Александра Грант публично отреагировала на слухи о своей свадьбе с актером Киану Ривзом. Она четко заявила, что они не женаты.

Любимая Киану Ривза сделала заявление о свадьбе

Александра разместила в своем Instagram фото, где она целуется с Киану на лестнице возле Восточного портала кратера Роден – артпространства в Аризоне. В подписи к фотографии она пояснила, что это не свадебный снимок.

– Это настоящее фото. Не фото с помолвки и не свадебное объявление, созданное искусственным интеллектом… просто поцелуй! (Возможно, момент перед или после него… учитывая наши забавные выражения лиц!), – написала Грант.

Она уточнила, что снимок был сделан после интервью, которое Киану и фотограф Гард брали у художника Джеймса Торрелла для проекта Visionaries.

– Я делюсь этим здесь, чтобы поблагодарить всех за поздравления с нашей свадьбой. Правда, мы не поженились. Хорошие новости очень нужны в эти дни, но это все равно фейковые новости, так что будьте осторожны! А вот немного настоящего счастья! – подчеркнула в своем посте художница.

За день до этого представитель Киану Ривза в комментарии для People подтвердил, что пара не вступала в брак.

– Это неправда. Они не женаты, – заявил он.

Напомним, что слух о тайной свадьбе Киану Ривза и Александры Грант запустило издание RadarOnline со ссылкой на анонимные источники. Инсайдеры утверждали, что церемония была максимально закрытой.

