Американські таблоїди пишуть, що 61-річний актор Кіану Рівз та його партнерка, 52-річна художниця Александра Грант, нібито одружилися під час подорожі Європою цього літа.

Видання RadarOnline з посиланням на анонімні джерела стверджує, що церемонія була максимально приватною й відбулася лише у вузькому колі. Офіційного підтвердження від пари чи їхніх представників наразі немає.

Кіану Рівз одружився – що повідомили інсайдери

За словами обізнаних джерел, весілля було “дуже інтимним і скромним”. Пара, яка вперше з’явилася разом на публіці у 2019 році, нібито довго обговорювала можливість шлюбу, але прагнула зробити його подією лише для себе.

Рівз та Грант познайомилися ще у 2009 році на вечірці й згодом разом працювали над книгою Ode to Happiness.

Александра Грант відома як художниця та письменниця. Вона активно виставляється на міжнародних артмайданчиках. На червоних доріжках мисткиня неодноразово говорила, що відчуває впевненість поруч із коханим, що збігається з його скромною та стриманою публічною позицією.

Як кохання допомогло Кіану Рівзу пережити втрати

Александра стала важливою опорою для Кіану після його особистих трагедій. У 1999 році його колишня партнерка Дженніфер Сайм народила мертву дитину, а через два роки сама загинула в автокатастрофі. Сам актор неодноразово зізнавався, що біль втрати неможливо “пережити остаточно”.

Джерела видання стверджують, що саме Грант принесла у його життя стабільність і спокій. Він часто радиться з коханою щодо сценаріїв, а вона натомість отримує його підтримку на виставках.

Минулого тижня в таблоїдах також зʼявилися фото з таємного весілля сина Арнольда Шварценеггера – актора Патріка Шварценеггера. Він взяв шлюб зі моделлю модель Еббі Чемпіон.

