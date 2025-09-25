В понедельник, 29 сентября, стендап-комик и юморист Василий Байдак сядет в кресло игрока шоу Кто хочет стать миллионером? и попытается получить чек с шестью нулями благодаря своему уму, логике, эрудиции.

Шутят ли игроки, когда садятся в кресло? Как ведут себя профессиональные юмористы? Будут ли на этот раз шутки на миллион? На этом шоу возможно все: смотрите новый выпуск Кто хочет стать миллионером? на канале ICTV2 в 19:00.

Байдак в шоу Кто хочет стать миллионером?

Комик Василий Байдак – фанат программы Кто хочет стать миллионером?. Он признался, что уже давно мечтал попробовать себя в кресле игрока, и в этом сезоне его мечта реализовалась.

В телеигру Василий попал на общих основаниях: как и все претенденты, он заполнял анкету и прошел все этапы кастинга.

— Мне очень нравится формат Миллионера. Я увлекался им в детстве, а когда повзрослел – играл на компьютере, потом на телефоне. Нравятся вопросы: есть легкие, на общую эрудицию, и есть сложные на логику – это меня вообще вдохновляет. Хотя добавлю: мне хватает интеллекта, чтобы не называть себя интеллектуалом! – шутит Василий.

На игре комика будет поддерживать одноклассник Виталий. Наш игрок успел рассказать, что закончил школу с золотой медалью, а институт – с красным дипломом. И судя по этим наградам, он действительно – интеллектуал и эрудит, хотя и так о себе не говорит.

Василий с первых дней полномасштабного вторжения активно занимается волонтерской деятельностью. Проводит благотворительные выступления в зоне боевых действий, поддерживая воинов.

Сейчас Байдак показывает программу Новый сольный стендап, где, как он обещает, будет смешно, абсурдно, о нашей реальности. А на октябрь юморист готовит большой концерт на 7 500 зрителей, все средства от которого пойдут на ВСУ.

Напомним, что с 1 сентября канал ICTV2 транслирует премьеру 3-го сезона телеигры Кто хочет стать миллионером? У каждого игрока есть шанс стать миллионером, если правильно ответить на 15 вопросов.

Однако из игры никто не уходит без денежного выигрыша: участники выигрывали от 5 тыс. грн и более крупные суммы с четырьмя и даже пятью нулями. И миллионеров может быть несколько: поэтому посмотрим, сколько игроков в этом сезоне доберутся до последнего самого дорогого вопроса.

