У понеділок, 29 вересня, стендап-комік і гуморист Василь Байдак сяде у крісло гравця шоу Хто хоче стати мільйонером? і спробує отримати чек із шістьма нулями завдяки своєму розуму, логіці, ерудиції.

Чи жартують гравці, коли сідають в крісло? Як поводяться професійні гумористи? Чи будуть цього разу жарти на мільйон? На цьому шоу можливо все: дивіться новий випуск Хто хоче стати мільйонером? на каналі ICTV2 о 19:00.

Байдак у шоу Хто хоче стати мільйонером?

Комік Василь Байдак – фанат програми Хто хоче стати мільйонером?. Він зізнався, що вже давно мріяв спробувати себе у кріслі гравця, і в цьому сезоні його мрія реалізувалась.

У телегру Василь потрапив на загальних підставах: як і всі претенденти, він заповнював анкету та пройшов усі етапи кастингу.

– Мені дуже подобається формат Мільйонера. Я захоплювався ним у дитинстві, а коли подорослішав – грав на комп’ютері, потім на телефоні. Подобаються питання: є легкі, на загальну ерудицію, і є складні на логіку – оце мене взагалі надихає. Хоча додам: мені вистачає інтелекту не називати себе інтелектуалом! – жартує Василь.

На грі коміка підтримуватиме однокласник Віталій. Наш гравець встиг розповісти, що закінчив школу з золотою медаллю, а інститут – з червоним дипломом. І, судячи з цих нагород, він дійсно – інтелектуал та ерудит, хоча й так про себе не каже.

Василь з перших днів повномасштабного вторгнення активно займається волонтерською діяльністю. Проводить благодійні виступи в зоні бойових дій, підтримуючи воїнів.

Саме зараз Байдак показує програму Новий сольний стендап, де, як він обіцяє, буде смішно, абсурдно, про нашу реальність. А на жовтень гуморист готує великий концерт на 7 500 глядачів, всі кошти від якого підуть на ЗСУ.

Нагадаємо, що з 1 вересня канал ICTV2 транслює прем’єру 3-го сезону телегри Хто хоче стати мільйонером?. У кожного гравця є шанс стати мільйонером, якщо правильно відповісти на 15 запитань.

Проте з гри ніхто не йде без грошового виграшу: учасники вигравали від 5 тис. грн та більші суми з чотирма і навіть п’ятьма нулями. І мільйонерів може бути кілька: тож подивимося, скільки гравців у цьому сезоні доберуться до останнього найдорожчого запитання.

