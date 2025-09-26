Кінокомпанія 20th Century Studios опублікувала новий трейлер до фільму Аватар: Вогонь і попіл (Avatar: Fire and Ash) – третьої частини саги Джеймса Кемерона.

Аватар: Вогонь і попіл – новий трейлер та дата премʼєри

Події у черговому блокбастері розгортаються навколо протистояння ексморпіха та ватажка народу Наʼві Джейка Саллі та його родини із плем’ям ворожих На’ві на Пандорі.

Премʼєра стрічки Аватар 3 в Україні відбудеться вже наприкінці цього року. Старт показів на великих екранах заплановано на 18 грудня.

Аватар: Вогонь і попіл – акторський склад

До своїх ролей повертаються Сем Вортінґтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Кейт Вінслет та інші. Вперше у франшизі з’являться Уна Чаплін і Девід Тьюліс, які зіграють нових персонажів.

Джеймс Кемерон почав працювати над ідеєю Аватара ще у 1990-х роках, але зйомки стали можливими лише тоді, коли технології досягли потрібного рівня.

Над візуальними ефектами традиційно працює Weta Workshop, використовуючи інноваційні рішення у сфері CGI та технологій захоплення руху.

Успіх попередніх частин Аватара

Перший Аватар вийшов у 2009 році та став найбільш касовим фільмом в історії світового кінопрокату. Він і досі утримує цей рекорд із понад $2,9 млрд світових зборів.

Сиквел Аватар: Шлях води, випущений більше ніж через десять років, заробив $2,3 млрд, обійшовши Титанік самого Кемерона та ставши третім у списку найкасовіших стрічок усіх часів.

Після Аватар 3 вже анонсовані ще дві картини: четвертий фільм планується на 2029 рік, а п’ятий – на 2031-й.

