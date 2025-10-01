Американская певица Мадонна впервые призналась, что думала о самоубийстве. Это произошло после развода с режиссером Гаем Риччи и борьбы за опеку над их общим сыном Рокко.

Личными подробностями 67-летняя звезда поделилась с британским подкастером Джеем Шетти на YouTube-канале Jay Shetty Podcast.

Мадонна о сложном периоде

После разрыва отношений в 2008 году Мадонна и Гай Ричи оказались втянуты в сложную борьбу за опеку над сыном, когда Рокко в 2016-м исполнилось 16 лет. Парень покинул мать во время ее турне Rebel Heart Tour, потому что захотел переехать к отцу в Лондон.

— Были моменты, когда я хотела отрезать себе руки. Я действительно думала о самоубийстве. Одним из самых болезненных моментов в моей жизни, когда я, честно говоря, не могла видеть лес за деревьями, был период, когда я вела борьбу за опеку над своим сыном. Когда кто-то пытался забрать у меня ребенка, это было так, как будто меня хотели убить, — сказала Мадонна.

Певица, которая в то время была в туре, рассказала, что часто “лежала на полу в своей гримерке и рыдала”.

— Мне приходилось выходить на сцену каждый вечер. Я действительно думала, что это конец света. Я не могла этого выдержать. Просто не могла, — поделилась звезда.

Мадонна, у которой шестеро детей, призналась, что сейчас они с Рокко в хороших отношениях. Хотя тогда она этого не понимала, вера помогла ей пройти через эти испытания.

Источник : The Hollywood Reporter

