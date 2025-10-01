Американська співачка Мадонна вперше зізналася, що думала про самогубство. Це сталося після розлучення з режисером Гаєм Річчі та боротьби за опіку над їхнім спільним сином Рокко.

Особистими подробицями 67-річна зірка поділилася з британським подкастером Джеєм Шетті на YouTube-каналі Jay Shetty Podcast.

Мадонна про складний період

Після розриву стосунків у 2008 році Мадонна та Гай Річі опинилися втягнуті у складну боротьбу за опіку над сином, коли Рокко у 2016-му виповнилося 16 років. Хлопець покинув матір під час її турне Rebel Heart Tour, бо захотів переїхати до батька в Лондон.

– Були моменти, коли я хотіла відрізати собі руки. Я дійсно думала про самогубство. Одним з найболючіших моментів у моєму житті, коли я, чесно кажучи, не могла бачити ліс за деревами, був період, коли я вела боротьбу за опіку над своїм сином. Коли хтось намагався забрати в мене дитину, це було так, ніби мене хотіли вбити, – сказала Мадонна.

Cпівачка, яка в той час була в турі, розповіла, що часто “лежала на підлозі у своїй гримерці і ридала”.

– Мені доводилося виходити на сцену щовечора. Я дійсно думала, що це кінець світу. Я не могла цього витримати. Просто не могла, – поділилася зірка.

Мадонна, яка має шістьох дітей, зізналася, що зараз вони з Рокко у гарних стосунках. Хоча тоді вона цього не розуміла, віра допомогла їй пройти через ці випробування.

Джерело : The Hollywood Reporter

