Владелец платформы X Илон Маск призвал отказаться от подписки на Netflix из-за анимационного шоу с трансгендерным персонажем и высказываний его автора. После этого акции компании упали на 4%.

Маск призвал отписаться от Netflix

Миллиардер сделал репост карикатуры с изображением Троянского коня, греческие воины внутри которого подписаны как “гендерная и ЛГБТ-идеология”.

– Отпишитесь от Netflix ради здоровья ваших детей, — прокомментировал он рисунок.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Его слова касались сериала Тупик: Парк паранормальных явлений (Dead End: Paranormal Park), в котором есть трансгендерный персонаж. Шоу вышло в двух сезонах и было закрыто еще в 2023 году, но и после этого осталось предметом острых дискуссий в США.

Кроме самого сериала, критику вызвали и высказывания его автора Хэмиша Стила. Один из консервативных блогеров заявил, что он якобы насмехался над убийством активиста Чарли Кирка, который был соратником президента США Дональда Трампа. Маск поддержал эти обвинения.

Стил отреагировал на обвинения в соцсети Bluesky словами: “Похоже, сегодня будет очень странный день”. Он также опубликовал комментарий коллеги-сценариста Джека Бернхарда, который назвал Тупик “замечательным шоу с добрыми и искренними персонажами”.

Падение акций Netflix как следствие

Компания Netflix имеет более 301 млн подписчиков и рыночную стоимость около $490 млрд. За последний год акции стриминга выросли более чем на 60%, но на этой неделе снизились на 4% – почти на $20 млрд.

В Netflix не комментировали ситуацию. Впрочем, аналитики считают, что резкий спад не станет серьезной проблемой для сервиса, а его акционерам не стоит бросаться продавать ценные бумаги.

Кроме того, аналитики считают, что падение акций Netflix продлится недолго и не сможет нанести значительных убытков компании.

Источник : CNBC

