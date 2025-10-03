Власник платформи X Ілон Маск закликав відмовитися від підписки на Netflix через анімаційне шоу з трансгендерним персонажем і висловлювання його автора. Після цього акції компанії впали на 4%.

Маск закликав відписатися від Netflix

Мільярдер зробив репост карикатури із зображенням Троянського коня, грецькі воїни всередині якого підписані як “гендерна і ЛГБТ-ідеологія”.

– Відпишіться від Netflix заради здоров’я ваших дітей, – прокоментував він малюнок.

Його слова стосувалися серіалу Глухий кут: Паранормальний парк онлайн (Dead End: Paranormal Park), у якому є трансгендерний персонаж. Шоу вийшло у двох сезонах і було закрите ще у 2023 році, але й після цього залишилося предметом гострих дискусій у США.

Крім самого серіалу, критику викликали й висловлювання його автора Геміша Стіла. Один із консервативних блогерів заявив, що він нібито насміхався зі вбивства активіста Чарлі Кірка, що був соратником президента США Дональда Трампа. Маск підтримав ці звинувачення.

Стіл відреагував на закили у соцмережі Bluesky словами: “Схоже, сьогодні буде дуже дивний день”. Він також поширив коментар колеги-сценариста Джека Бернхарда, який назвав Глухий кут “чудовим шоу з добрими та щирими персонажами”.

Падіння акцій Netflix як наслідок

Компанія Netflix має понад 301 млн підписників і ринкову вартість близько $490 млрд. За останній рік акції стримінгу зросли більш ніж на 60%, але цього тижня знизилися на 4% – майже на $20 млрд.

У Netflix не коментували ситуацію. Втім, аналітики вважають, що різкий спад не стане серйозною проблемою для сервісу, а його акціонерам не варто кидатися продавати цінні папери.

Крім того, аналітики вважають, що падіння акцій Netflix триватиме недовго та не зможе завдати значних втрат компанії. Сервіс

