Приемный сын супругов Тимура и Инны Мирошниченко, 4-летний Марсель, получил травму в детском саду. Мальчик разбил лоб, поэтому ему пришлось накладывать швы.

Мирошниченко о травме сына

В сториз в Instagram Инна опубликовала скриншот переписки с воспитательницей, которая сообщила, что Марсель упал и сильно разбил лоб, поэтому его нужно отвезти к врачу.

— Вызовы многодетного материнства. Продолжение, — написала Мирошниченко, а также добавила, что Марселю в травмпункте наложили три шва.

Многодетную маму эта ситуация не напугала, ведь в прошлом году похожий инцидент случился с приемной дочерью Ангелиной. У девочки травма была значительно серьезнее, поэтому ей пришлось накладывать 16 швов.

— В прошлом году в этом же травмпункте шили Ангелину. Меня в операционную не пустили. Брили голову, накладывали 16 швов, а я залитая кровью сидела в коридоре и медленно умирала от страха. Поэтому эти три шва меня уже не напугают. Я держала, врач шил, — написала Инна.

Мирошниченко добавила, что Марсель быстро восстановился и уже через 10 минут после операции “гонял голубей под травмпунктом”.

Накануне Инна рассказывала, что у Марселя наблюдается гиперактивность, поэтому ему довольно сложно сдерживать свою энергию. Из-за такого поведения мальчик иногда может навредить как себе, так и близким, а успокоить его в таком состоянии просто невозможно.

