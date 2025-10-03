Названий син подружжя Тімура та Інни Мірошниченків, 4-річний Марсель, травмувався у дитячому садочку. Хлопчик розбив чоло, тож йому довелося накладати шви.

Мірошниченко про травму сина

У сториз в Instagram Інна опублікувала скриншот листування з вихователькою, яка повідомила, що Марсель впав і сильно розбив чоло, тож його потрібно завезти до лікаря.

– Виклики багатодітного материнства. Продовження, – написала Мірошниченко, а також додала, що Марселю у травмпункті наклали три шви.

Багатодітну маму ця ситуація не налякала, адже минулого року схожий інцидент трапився з названою донькою Ангеліною. У дівчинки травма була значно серйознішою, тому їй довелося накладати 16 швів.

– Минулого року в цьому ж травмпункті шили Ангеліну. Мене в операційну не пустили. Голили голову, накладали 16 швів, а я залита кров’ю сиділа в коридорі й повільно помирала від страху. Тому ці три шви мене вже не налякають. Я тримала, лікар шив, – написала Інна.

Мірошниченко додала, що Марсель швидко відновився і вже через 10 хвилин після операції “ганяв голубів під травмпунктом”.

Напередодні Інна розповідала, що у Марселя присутня гіперактивність, тож йому доволі складно стримувати свою енергію. Через таку поведінку хлопчик інколи може зашкодити як собі, так і близьким, а заспокоїти його в такому стані просто неможливо.

