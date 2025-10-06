Рэпер и продюсер Потап, который после начала полномасштабной войны уехал из Украины, открыл бизнес в США. Новое дело артиста не связано с шоу-бизнесом или музыкой.

Потап о новом бизнесе в США

На личной странице в Instagram рэпер рассказал, что открыл в Майами ресторан под названием Hay Day. В заведении, по словам Потапа, будет продаваться самый дорогой коктейль в городе.

— Недавно в подкасте в Майами я рассказывал о нашем новом ресторане Hay Day, где вскоре мы будем подавать самый дорогой коктейль в Майами — за $200 тыс., — написал продюсер.

Потап отметил, что, несмотря на работу в ресторанном бизнесе, создание контента остается важной частью его жизни.

— Когда ты более 20 лет работаешь в сфере развлечений, интервью становятся частью твоего ДНК. Съемка видео, интервью, фотографии, создание контента с помощью искусственного интеллекта — это мой повседневный ритм. Перед камерой я чувствую себя как дома. Иногда это даже становится увлекательным — особенно когда вопросы являются настоящими, — написал он.

Напомним, что во время войны Потап неоднократно попадал в скандалы. Рэпер не чурается выступать и давать интервью на русском языке.

Так же поступает и его жена, певица Настя Каменских. Недавно во время концерта в Маяве она заявила, что “неважно, на каком языке мы говорим”. После этого украинская ювелирная компания досрочно прекратила сотрудничество с Каменских.

