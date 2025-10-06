Актер Владимир Ращук, служащий в Вооруженных силах Украины, и его жена, актриса Виктория Билан, стали родителями во второй раз.

О рождении сына супруги сообщили в соцсетях. Малыша назвали Ярема.

У Владимира Ращука и Виктории Билан родился сын

На своих страницах в Instagram Виктория и Владимир опубликовали трогательное фото, на котором вместе нежно держат маленькую ручку, крепко вцепившуюся за палец отца.

– Сынок, спасибо, что выбрал нас своими родителями! Люблю тебя безгранично, моя Вселенная! P.S. Как же долго мы ждали тебя, Яремчик, – обратилась к малышу мама.

Известно, что мальчик появился на свет 5 октября. О том, что у них будет сын, пара узнала в августе во время гендерной вечеринки. Владимира Ращука на ней не было из-за службы. Зато Викторию поддержала их старшая дочь Екатерина, которая учится актерскому мастерству в КНУТКиТ имени Карпенко-Карого.

Девушка также опубликовала радостную новость у себя в сториз, поздравив брата с появлением на свет.

Подписчики, среди которых немало звездных коллег, поздравили родителей с рождением сына.

Какое счастье! Поздравляем! Пусть малыш растет здоровым и счастливым! – написал ведущий и актер Юрий Горбунов.

Викуля, поздравляю! Счастья-удачи сыну под мирным небом. Обнимаю тебя! Наслаждайся каждой секундой, – написала ведущая и актриса Лилия Ребрик.

Викуля! Какое счастье! Настоящее счастье! Божьей защиты вам! – добавила актриса Анна Сагайдачная.

Фото: Виктория Билан

