Актор Володимир Ращук, який служить у Збройних силах України, та його дружина, акторка Вікторія Білан, стали батьками вдруге.

Про народження сина подружжя повідомило у соцмережах. Малюка назвали Яремою.

У Володимира Ращука та Вікторії Білан народився син

На своїх сторінках в Instagram Вікторія та Володимир опублікували зворушливе фото, на якому разом ніжно тримають маленьку ручку, що міцно вчепилася за батьків палець.

– Синочку, дякую, що обрав нас своїми батьками! Люблю тебе безмежно, мій Всесвіт! P.S. Як же довго ми чекали на тебе, Яремчику, – звернулася до малюка мама.

Відомо, що хлопчик зʼявився на світ 5 жовтня. Про те, що в них буде син, пара дізналася у серпні під час гендерної вечірки. Володимира Ращука на ній не було через службу. Зате Вікторію підтримала їхня старша донька Катерина, яка навчається акторської майстерності в КНУТКіТ імені Карпенка-Карого.

Дівчина також поширила радісну новину у себе в сториз, привітавши брата з появою на світ.

Підписники, серед яких чимало й зіркових колег, привітали батьків з народженням сина.

Яке щастя! Вітаємо! Хай малятко росте здоровим і щасливим! – написав ведучий та актор Юрій Горбунов.

Вікулю, вітаю! Щастя-долі синові під мирним небом. Обіймаю тебе! Насолоджуйся кожною секундою, – побачала ведуча та акторка Лілія Ребрик.

Вікулю! Яке щастя! Справжнє щастя! Божого захисту вам! – додала акторка Анна Сагайдачна.

Фото: Вікторія Білан

