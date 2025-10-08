Студия Warner Bros. объявила о масштабном праздновании 25-летия выхода первого фильма о мальчике, который выжил, – Гарри Поттер и философский камень.

Лента, которая навсегда вошла в сердца поттероманов, была показана в кинотеатрах 16 ноября 2001 года.

Фильму Гарри Поттер и философский камень – 25

По случаю юбилея Warner Bros. запустит годовую кампанию во всех подразделениях компании, в которую войдут глобальный повторный прокат первого фильма в кинотеатрах, специальные юбилейные издания продукции и розничные акции с новым праздничным брендингом.

Сейчас смотрят

Для этого создали новый логотип 25-летия, который, по замыслу студии, передает магическое сияние патронуса. Его будут использовать на новых и обновленных коллекциях товаров, а также в праздничных мероприятиях для фанатов.

– Этот юбилей не только чтит наследие оригинального фильма, но и открывает магию новому поколению», — отметили в подразделении, занимающемся потребительскими товарами и лицензированием брендов компании Warner Bros. Discovery.

От фильма до мирового феномена

Премьера ленты Гарри Поттер и философский камень стала началом одной из самых успешных франшиз в истории кино. Фильм принес мировую славу Дэниэлу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту, которые тогда были почти неизвестны.

За первым фильмом последовало еще семь продолжений, три спин-оффа Фантастические твари, театральная постановка Гарри Поттер и проклятое дитя и тематические парки в разных странах мира.

Теперь, через четверть века после старта франшизы, студия снова возвращает зрителей в Хогвартс.

На очереди – новый сериал HBO, который переосмыслит книги Джоан Роулинг и представит знакомую историю с новым актерским составом. Премьера первого сезона запланирована на 2027 год.

Фото: скриншот из трейлера

Источник : Variety

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.