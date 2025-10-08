Александр Педан стал соведущим программы Ранок у великому місті на телеканале ICTV2 на одну неделю – с 6 по 10 октября. Вместе с шоуменом эфир разделят ведущие Сергей Лиховида и Григорий Герман.

Педан присоединился к Ранку у великому місті

— С удовольствием проведу с вами время вместе с Сергеем Лиховидой и Григорием Германом. Я уже в ожидании утренних эфиров, я по ним соскучился, — обратился к зрителям Александр Педан.

Александр Педан — волонтер, продюсер и один из самых известных телеведущих на украинском телевидении. За его плечами легендарные Подъем и Кабриолето, квиз-шоу Кто сверху?, юмористическая программа Педан-Притула шоу.

Но сегодня Александр представит совершенно другой проект: Второе дыхание — документальный фильм о том, как военные на протезах покорили вершину Килиманджаро.

Сам Педан поднялся на самую высокую точку Африки вместе с нашими защитниками, а режиссер Мария Кондакова создала из восхождения настоящий кинофильм. Медиапартнером фильма стал телеканал ICTV2.

Все доходы от проката ленты будут переданы в фонд Второе дыхание, который помогает украинским ветеранам с ампутациями проходить физическую и психологическую реабилитацию Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 9 октября.

Напомним, что Ранок у великому місті выходит ежедневно в 07:00. Ведущими программы являются психолог Юлия Зорий, первый ведущий-ветеран на украинском телевидении Александр Швачка, контрпропагандист Григорий Герман и известный ведущий, интервьюер Сергей Лиховида.

Смотрите Ранок у великому місті с любимыми ведущими с понедельника по пятницу в 7:00 на ICTV2. А первый выпуск с Александром Педаном уже можно посмотреть на YouTube.

