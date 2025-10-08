Олександр Педан став співведучим програми Ранок у великому місті на телеканалі ICTV2 на один тиждень – з 6 до 10 жовтня. Разом із шоуменом етер розділять ведучі Сергій Лиховида та Григорій Герман.

Педан доєднався до Ранку у великому місті

– Залюбки проведу з вами час разом із Сергієм Лиховидою та Григорієм Германом. Я вже в очікуванні ранкових етерів, я за ними скучив, – звернувся до глядачів Олександр Педан.

Олександр Педан — волонтер, продюсер та один із найбільш відомих телеведучих на українському телебаченні. За його плечима легендарні Підйом та Кабріоліто, квіз-шоу Хто зверху?, гумористична програма Педан-Притула шоу.

Та сьогодні Олександр презентуватиме зовсім інший проєкт: Друге дихання — документальний фільм про те, як військові на протезах підкорили вершину Кіліманджаро.

Сам Педан піднявся на найвищу точку Африки разом із нашими захисниками, а режисерка Марія Кондакова створила зі сходження справжню кінострічку. Медіапартнером фільму став телеканал ICTV2.

Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду Друге дихання», який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію Прем’єра фільму в кінотеатрах запланована на 9 жовтня.

Нагадаємо, що Ранок у великому місті виходить щобудня о 07:00. Ведучими програми є психологиня Юлія Зорій, перший ведучий-ветеран на українському телебаченні Олександр Швачка, контрпропагандист Григорій Герман та відомий ведучий, інтерв’юер Сергій Лиховида.

Дивіться Ранок у великому місті з улюбленими ведучими з понеділка до п’ятниці о 7:00 на ICTV2. А перший випуск з Олександром Педаном вже можна подивитися на YouTube.

